Endlich Platz im Flieger: Airline bietet komplett freie Sitzreihen an

China Southern Airlines lässt mit einer Neuerung aufhorchen, die sich so mancher Fluggast in seinen Träumen gewünscht hat: Passagiere in der Economy Class haben bei internationalen Flügen die Möglichkeit, beim Check-in mehrere Sitzplätze nebeneinander zu reservieren.

Mit dem Produkt "Neighbor-free Seat" können je nach Verfügbarkeit ein, zwei oder drei zusätzliche Plätze in einer Sitzreihe erworben werden. Die Kosten sind dabei deutlich geringer als die Buchung zusätzlicher Tickets. Bei Langstreckenflügen liegt der Vorteil auf der Hand: mehr Raum, mehr Privatsphäre.

Wie kürzlich berichtet, hat Japan Airlines ein Tool eingeführt, das beim Buchungsvorgang anzeigt, ob ein Kleinkind (Lärm!) neben einem sitzt. Die Chinesen gehen also einen Schritt weiter: Es sitzt gar niemand mehr daneben.