Schreiende Babys? Airline zeigt bei Buchung, wo Kinder sitzen

Die Sitznachbarn auf einem Langstreckenflug kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Oder doch? Einen Schritt in diese Richtung wagt jetzt Japan Airlines. Bucht man bei der japanischen Fluglinie, zeigt ein Tool an, wo Kleinkinder sitzen.

So funktioniert es: Wenn ein Passagier für ein Kind im Alter zwischen acht Tagen und zwei Jahren einen Sitz reserviert, wird dies vermerkt. Fluggästen, die ihren Platz zu einem späteren Zeitpunkt wählen, wird dieses Symbol im Online-Buchungstool dann angezeigt. Man kann also einen vermeintlich ruhigeren Sitzplatz an Bord wählen.