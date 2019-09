Neuer Mega-Flughafen in Peking: Warum Passagiere kurze Wege haben

Flughäfen können auch pünktlich fertiggebaut werden: Nach nur vier Jahren Bauzeit ist in Peking der neue internationale Airport in Betrieb genommen worden. Auf der Feier verkündete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich die Eröffnung des Mega-Airports. Der Flughafen in Daxing rund 50 Kilometer südlich der Innenstadt ist nach Gebäudefläche der größte Flughafen der Welt.

Er soll bis 2021 von rund 45 Millionen Passagieren im Jahr genutzt und später auf 100 Millionen erweitert werden.