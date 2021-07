Stopover-Highlight: Diese sechs Airports müssen Sie gesehen haben

Der 2001 eröffnete Flughafen, gut 50 Kilometer westlich von Seoul auf einer eigenen Insel gelegen, ist der größte in Südkorea. Der Airport erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter "Bester Flughafen weltweit" im Jahr 2009. Zudem wurde ICN auch schon als sauberster Airport und mehrmals als bester Transit-Airport ausgezeichnet. Für längere Stopover bietet sich am Gelände reichlich Zerstreuung an: Ein Golfplatz, eine Eislaufbahn und ein Casino lassen die Wartezeit verfliegen. Wer lieber entspannt, kann Schlafkabinen im Kapselhotel Darakhyu, die "Sauna Spa on Air" oder kostenlose Duschen nutzen.