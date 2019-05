Neu eröffnet: Ein Blick ins eleganteste Flughafen-Hotel der Welt

Im Terminal übernachten? Da kommen zwangsläufig Gedanken an Wetterkapriolen, Flugverspätungen und Warnstreiks auf. Nackenschmerzen inklusive.

Nicht so beim am Mittwoch (15. Mai) neu eröffneten TWA Hotel am New Yorker Flughafen JFK. Das Flughafenhotel ist in jenem Terminal angesiedelt, in dem die Trans World Airlines ( TWA) jahrzehntelang ihre Fluggäste abfertigte. Vom finnischen-amerikanischen Architekten Eero Saarinen entworfen, fand das Gebäude als "cathedral to aviation" Eingang in die Luftfahrtgeschichte.