Herbstliche Citytrips: Fünf malerische Altstädte

Bergen, Norwegen

Eine Großstadt mit Kleinstadt-Charme: Bergen ist Norwegens zweitgrößte Stadt, mit viel skandinavischem Flair heißt die hiesige Kulturszene Touristen herzlich willkommen. Eine Vielzahl an Kunstgalerien, Museen und weiteren Sehenswürdigkeiten zieren die Stadt zwischen sieben hohen Bergen. Auch die Musikszene lockt Besucher aus aller Welt. Bergens Altstadt ist geprägt von ihrer Hafenfront (Bild oben) und den bunten Holzhäusern, die an Spielzeug-Häuschen erinnern. Sie sind für die Norweger so bedeutend, dass sie als UNESCO-Welterbe anerkannt wurden. Von einer Aussichtsplattform, die man leicht mit einer Stadtseilbahn erreichen kann, lässt sich die Stadt am paradiesischen Fjord überblicken.