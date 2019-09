Akropolis, hallo! Sightseeing und Bar-Hopping in Athen

Am Abend wird das Viertel Monastiraki dann zum Szene-Hotspot, der schamlos zum Bar-Hopping einlädt. Müßig, da ein bestimmtes Lokal zu empfehlen. Man fällt einfach in das nächstbeste hinein. Saison ist hier im übrigen immer: Schon im Februar sitzen die Griechen – von Heizstrahlern erwärmt – im Freien. Das Leben spielt sich hier nur im absoluten Kältefall drinnen ab.

Wer jetzt in der warmen Jahreszeit nach Athen fährt, kommt noch in den Genuss einer weiteren griechischen Spezialität: der Open Air-Kinos. Griechen lieben es, in lauen Sommernächten Filme zu schauen, die sie vielleicht unterm Jahr im Kinosaal verpasst haben. Oder sich Klassiker zu Gemüte zu führen, die man immer wieder gerne sieht. Dabei ein Glas Wein zu trinken, Nüsse und Oliven zu knabbern, danach noch weiterzuziehen in eine nette Bar. Eines der schönsten Open Air-Kinos der Stadt ist das Cine Dexameni im Stadtteil Kolonaki am Fuß des Lycabettus-Hügels. Viele Filme laufen auch mit englischen Untertiteln.

Wie sang Vicky Leandros so wehmütig vor gut vierzig Jahren? – „ Akropolis, adieu, ich muss geh’n.“ Wir gehen auch. Aber wir kommen wieder.