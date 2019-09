Die Trends im Winter: Die Reise führt abseits bekannter Pfade

Weitere Trends sieht der Ruefa-Boss in Zentralasien und Usbekistan, das mit der „alten“ Seidenstraße zurück kommt. Auch das Interesse an den Philippinen sei wieder da. In Thailand würden die Leute nicht mehr nur baden wollen, sondern buchen auch Aufenthalte in Lodges im Regenwald oder in Nationalparks. In Südamerika sieht Krahl großes Potenzial, darum hat Ruefa Guyana und Surinam ganz neu ins Programm aufgenommen.

Studienreisen gehen erstmals nach Montenegro, in den Kulturraum Galizien, nach Russland, Moldawien oder nach Weißrussland. Und beim Thema Naher Osten ist sich Krahl sicher: Sobald es wieder ein bisschen ruhiger wird, erholen sich Jordanien und Israel wieder. Details: Im Reisebüro, unter 0800 200 400 und auf ruefa.at