Portopiccolo: Ein gallisches Dorf für die Obere Adria

Hört er Obere Adria, denkt der Österreicher reflexartig an Hausmeisterstrand, Spielhallen und volle Fußgängerzonen in (Ur-)Altstädten. In Portopiccolo findet man nichts von all dem. Vor wenigen Jahren gab es in der Felsbucht zwischen Duino und Triest lediglich Steine und einen Badeplatz für die Bewohner des Dorfes Sistiana, hundert Meter oberhalb der Bucht gelegen. Heute wirkt Portopiccolo, italienisch für kleiner Hafen, wie ein Mini-Porto-Cervo: elegante Boutiquen, eine top gepflegte Hafenpromenade mit autofreier Piazzetta, ein schicker Beach Club, Nobelrestaurants und ein Yachthafen, der alle Stückerln spielt.