Warum die Malediven für Homosexuelle kein Urlaubsparadies sind

Malediven? Das tropische Land im Indischen Ozean - bestehend aus mehr als 1.000 Inseln - kennt man hierzulande vor allem als Sehnsuchtsort unter Palmen. Doch nicht für alle ist ein Urlaub auf den Trauminseln empfehlenswert, wie folgende Geschichte zeigt.

"Sie bringen es in den Nachrichten - dass du einen Mann geheiratet hast"

"Wir feierten unsere Hochzeit mit Champagner", sagt Suhail Ahmed. "Nach zwei Stunden rief meine Schwester an und schrie, ob ich verrückt geworden sei. Sie sagte: "Sie bringen es in den Nachrichten - dass du einen Mann geheiratet hast"." Suhail, 26 Jahre, wuschelige braune Haare, lange Wimpern, kommt von den Malediven. In dem Inselstaat südlich von Indien ist Homosexualität verboten. Bis zu acht Jahre kommt man dafür ins Gefängnis.

Kurz nach dem Anruf der Schwester bricht über Suhail ein Sturm des Hasses herein. Obwohl er jetzt mit seinem Mann Viktor Leske in Berlin lebt, bekommt er die Folgen seiner Heirat auch hier zu spüren.

Alles begann mit einem Foto auf Facebook. Viktor habe ihn bei der Feier gefragt, ob er ein Hochzeitsbild posten könne. Beide wollten ihre Liebe öffentlich machen. "Schließlich sind wir in Europa", sagt Viktor. "Zwei Stunden später war das Foto überall."

Beschimpfungen und Drohungen

Nur Stunden später schreibt ein Abgeordneter des maledivischen Parlaments auf Twitter: "Ich werde alle betreffenden Behörden informieren, ihm die Staatsbürgerschaft zu entziehen." Internetnutzer schleudern dem Paar wüste Beschimpfungen entgegen. Manche drohen Suhail und Viktor mit dem Tod.

Einer habe geschrieben, man sollte ihre Körperöffnungen mit flüssigem Eisen füllen, erinnert sich Viktor. Das maledivische Fernsehen habe berichtet, Suhail sei der erste Staatsbürger, der einen Mann geheiratet hat, erinnert er sich. Überprüfbar ist das nicht.