Über Dubai auf die Malediven: Der Weg ist auch ein Ziel

„Swimming with Horses“ (Schwimmen mit Pferden) ist die Attraktion im Jebel Ali Beach Hotel in Dubai – eine willkommene Abwechslung zum Sonnenbaden, hat es in den Emiraten doch bereits im März mehr als 30 Grad. Viele Hotelgäste sind auf der Durchreise auf die Malediven; wem das zu heiß ist, macht seinen Zwischenstopp 100 Kilometer südöstlich im kühleren Hatta. Statt pulsierendem Glamourleben ist man hier, an der Grenze zum Oman, vom imposanten Hadschar-Gebirge umgeben. Die prominenteste Adresse ist das Hatta Fort Hotel, das in den 80ern als eines der ersten in den Emiraten gebaut und nun renoviert wurde. Ruhe und Gourmet-Küche ziehen Einheimische an – und Urlauber, die auf der Reise ins Paradies Bergluft schnuppern wollen.