Kuriose Regeln im Urlaub: Wo man nicht küssen, sitzen oder trinken darf

Immer wieder kommt es im Ausland zu Verordnungen, die auch Touristen betreffen, so haben die Italiener kürzlich erlassen, dass Touristen in Rom nicht mehr auf der Spanischen Treppe sitzen dürfen und Jesolo hat den samstäglichen Alkoholkonsum und -verkauf am Strand verboten. Für Aufsehen sorgte außerdem ein Fall von einem Wiener, der 300 Euro Strafe zahlte, weil er eine Hängematte in Triest aufgehängt hatte, denn laut der städtischen Verordnung ist es verboten, Gegenstände jeder Art an die Bäume anzubringen. Und so gibt es nicht nur in Italien eine Reihe von Regeln, die Urlauber auf Reisen beachten müssen, teils auch durchaus kurioser Natur.