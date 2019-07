Strand von Jesolo: An Samstagen gibt es ein Alkohol-Verbot

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Jesolo gibt es vom 27. Juli

bis zum 14. September an jedem Samstag

ein Alkohol-Verbot am Strand.

Jesolo ist eine Stadt und ein

beliebter Bade-Ort in Italien.

Während dem Alkohol-Verbot

ist es auch verboten,

alkoholische Getränke zu verkaufen.

Das Gesetz soll bewirken,

dass Jugendliche verantwortungsvoll

mit Alkohol umgehen.

Die Jugendlichen sollen verstehen,

dass zu viel Alkohol eine Gefahr für sie selbst

und für andere Menschen ist.

Die Stadt Jesolo möchte die Menschen

außerdem mit Informationen

über die Verkehrs-Sicherheit aufklären.

Dadurch soll es weniger betrunkene Autofahrer geben.

Bei einem Unfall in Jesolo

in der Nacht auf den 14. Juli,

starben nämlich 4 Jugendliche aus Italien.