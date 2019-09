Auf dem Moped durch Saigon: Ein Abenteuer, das man wagen sollte

Die Angst verfliegt, als sie den ersten Kreisverkehr unversehrt überstehen, sie kommt kurz wieder, als sie auf den Highway auffahren, aber spätestens nach der ersten Station weiß Lisa, dass sie diesen Abend nicht bereuen wird. Von der geschmacklich äußerst intensiven Bun Bo Hue Suppe wird sie noch lange schwärmen. Andere Touristen findet man in dem unscheinbaren und nicht sehr schmucken Lokal nicht, normalerweise kommen sie nicht aus dem Zentrum Saigon heraus. An diesem Abend bringen die Moped-Guides das Paar auch nach Chinatown, wo sie mitten durch einen Markt fahren, Korea Town, wo die Mittelschicht wohnt, und auch in eine ärmere Wohngegend, wo sich die Familien am Abend zum Essen treffen, lachen und unterhalten.