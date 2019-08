Reise nach Weißrussland: Urlaub beim Diktator

Auf dem Weg durch den Norden passiert man das hübsche, alte Städtchen Polozk, auch hier kann der Besucher bestens erhaltene Kirchen und Klöster bewundern. Man darf nie vergessen, dass Weißrussland eine der am schlimmsten betroffenen Regionen des Zweiten Weltkriegs war. Auf dem größten Markt merkt man aber, dass Touristen schon dazugehören: Es gibt wirklich hübsche Souvenirs wie etwa die detailverliebt gestickten Matrjoschkas

Trotz Sprachbarrieren sind die Einheimischen ausgesprochen offen und freundlich, man freut sich sichtlich über das Interesse der Fremden an ihrem so lange verschlossenen Land. So wird eine Folklorevorstellung am idyllischen, einsamen Seeufer zur Verbrüderung zwischen Wirtsleuten, Sängerinnen und Touristen. Verköstigung mit rustikalen Delikatessen und viel Wodka fehlen natürlich nicht.

In Grodno, am Dreiländereck mit Litauen und Polen, haben sogar die blau uniformierten Fräuleins von der Post ihre Hetz mit den Gästen, tolle Beratung beim Briefmarkenkauf und Selfies im Park daneben inklusive. Und die Rezeptionistinnen des Hotels winken beim Abschied lange nach. Die Stadt am Fluss Memel ist auch architektonisch sehr reizvoll.

Rund um die historisch wichtige Stadt Brest erinnert viel an den Krieg, vor allem die Relikte der riesigen Festung mit einem gigantischen Beton-Denkmal. Kunst- und kulturhistorisch mehr zu bieten haben andere Sehenswürdigkeiten im Süden des Landes: Der prächtige, hervorragend erhaltene Palast von Neswisch ist UNESCO-Weltkulturerbe, ebenso wie das Schloss von Mir aus dem 16. Jahrhundert, im Renaissance-Stil umgebaut. Während der Fahrt zwischen diesen Attraktionen sieht man aber auch das einfache Leben am Land, mit bunten Holzhäuschen und Selbstversorger-Gärten in kleinen Dörfern. Hier hat sich im letzten Jahrhundert kaum etwas geändert.