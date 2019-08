Wohin in Spanien? Geheimtipps der Einheimischen

Was attraktiv macht

Die entscheidenden Kriterien bei der Wahl der familienfreundlichsten Reisziele in Spanien waren Aspekte wie die Sicherheit und Sauberkeit am Strand sowie die Wasserqualität aber auch die Instandhaltung der Ortschaften und Städte, attraktive Fußgängerzonen und das Vorhandensein von Erholungs- und Speisemöglichkeiten sowie eine ruhige Umgebung flossen in die Bewertung mit ein.