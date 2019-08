Mallorca: Was man probieren muss und wo Fettnäpfchen lauern

Top-Sights

• Kathedrale von Palma: besonders am Morgen reizvoll, wenn der Sonnenaufgang den Innenraum in ein Farbenmeer verwandelt.

• Cap de Formentor: Steilküste mit verschiedenen Aussichtspunkten und Steinformationen.

• Serra de Tramuntana: Landschaftsformation aus Trockensteinmauern und Terrassenfeldern.

• Coves de Drac: Drachenhöhlen mit dem größten unterirdischen See Europas.

Überbewertet

• Magaluf und Arenal, dort ist es meist sehr voll, ideal für Partyurlauber, jedoch weniger für Strand- und Erholungsurlaub geeignet.