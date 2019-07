Unbedingt einmal probieren: Paella! Paella?

Fideuá (Nudel-Paella)

Vorbereitung: 35 min

Zubereitung: 30 min

Portionen: 6

600 g kurze Fadennudeln

500 g Langustinen

250 g Garnelen

250 g Seeteufel

200 g Tintenfisch

einige Muscheln zum Beispiel Miesmuscheln,

Venusmuscheln, etc. – für die Garnitur

100 g Paradeiser

2 Knoblauchzehen

1,5 dl Öl

etwas Zitronensaft

1 Bund Petersilie

5–6 Safranfäden

5 g Paprikapulver

1 Prise Salz

2 l Fischsuppe/Fischfond

- Garnelen und Langustinen waschen, abtropfen lassen, salzen. Seeteufel und Tintenfisch säubern, in Stücke schneiden

- Paradeiser häuten, in kleine Stücke schneiden

- Knoblauch, Petersilie mit etwas Zitronensaft in einem Mörser zerkleinern

- Öl in eine Paella-Pfanne gießen. Zuerst Garnelen und Langustinen anbraten, dann herausheben und beiseite stellen. Nun Seeteufel, Tintenfisch, Muscheln, Paradeiser anbraten. Paprikapulver zugeben

- Fischfond/suppe zugeben, salzen

- Sobald die Flüssigkeit anfängt zu kochen, Nudeln und Knoblauch-Petersilien-Zitronenmischung zugeben, Safran einrühren

- 16 Minuten köcheln lassen, vom Herd nehmen und weitere 5 Minuten ziehen lassen, damit die Nudeln die Flüssigkeit aufnehmen. Mit Muscheln in der Schale und Langustinen garnieren