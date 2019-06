Unbedingt einmal probieren: Oktopus in Kroatien

Kroatien ist ein kleines Land, die kulinarische Vielfalt dennoch groß. Geografisch ist alles da: der Wald, das Meer, das milde Klima – dazu das reiche geschichtliche Erbe. Auf die Küche des Landes hatten die Italiener ebenso Einfluss wie die Griechen oder Osmanen. Was man an Köstlichkeiten unbedingt probiert haben sollte, fasst Mario Harapin vom kroatischen Delikatessenladen „Delikroat“ in Wien (7., Neubaugasse 60) kurz zusammen: „Pršut, der Rohschinken, Oliven, Feigen, Käse, Olivenöl.“

Weiters jede Form von Fisch, Muscheln, Garnelen – die Früchte des Meeres, unkompliziert zubereitet, auf dem Grill, mit frischen Kräutern, Zitrone. Und typische Nationalgerichte, wie sie Kroaten zu besonderen Anlässen servieren. „Zum Beispiel Purica mit Mlinci – Pute mit Teigwaren, die aus Mehl, Salz und Wasser gemacht werden.“ Dazu wird der Teig hauchdünn ausgerollt und auf dem Herd oder im Ofen gebacken. Die dünnen Platten werden gebrochen und in heißem Wasser kurz gekocht, in den Bratensaft gelegt, wo sie sich vollsaugen. Harapin schwärmt außerdem von Pašticada, dalmatinischen Schmorbraten mit Zwetschken, Birnen, Äpfeln in Weinsauce mit Gnocchi.

Wer in Istrien urlaubt, sollte „unbedingt alles, das mit Trüffel zusammenhängt, probieren: Pasta, Käse, Polenta, Tagliata“, rät Nick Stupar, junger Wiener mit kroatischen Wurzeln. Ein Gericht legt er uns besonders ans Herz: „Oktopus ispod peke“ – Tintenfisch unter der Glocke (siehe Rezept). Die Peka ist eine Tonglocke, das Gericht wird bei offenem Feuer gemacht. Dazu wird Fisch, Oktopus oder Fleisch in einem speziellen Behälter auf einen Steinherd gelegt, mit der Peka abgedeckt, mit Glut zugedeckt. Auf diese Weise bekommt alles rundum eine schöne Kruste. Dobar tek!