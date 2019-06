Unbedingt einmal probieren: Italia al limone

Der Geschmack Italiens setzt sich aus zwanzig regionaltypischen Küchen zusammen. Reisen wir in die Gegend um Livorno, wo man aus Sicht der Italien-Expertin Martha Kammerer von der Italienischen Zentrale für Tourismus „Cacciucco“ essen sollte. Das ist eine Fischsuppe mit vielen Fischsorten, Weich- und Krustentieren, die rot und leicht scharf ist und mit gerösteten Brotscheiben serviert wird. Nun nach Marken: Lasagne kennt jeder, weniger bekannt ist sie nach Art „Vincisgrassi“, sie wurde angeblich zu Ehren des österreichischen Generals Windisch-Graetz erfunden und heute noch an Sonn- und Feiertagen gegessen. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept. In den Pastateig kommt oft Vin Santo oder Marsala, die Füllung besteht aus Rind- und Schwein, Speck, oft auch Pilze, Gemüse, Trüffel. Die Teigplatten sollen hauchdünn sein.

Wer hingegen in Grado Sonnenuntergänge guckt, sollte das einmal bei „ Boreto alla graisana“ tun – ein Gericht mit Fisch, Knoblauch, Weinessig, Pfeffer und cremiger, weißer Polenta. Halb habsburgisch/halb slawisch präsentiert sich wiederum die Triestiner Küche, zum Beispiel mit Jota – die deftige Suppe mit Sauerkraut, Bohnen und Kartoffeln. Für die Friulaner Bergspezialitäten sind „Cjarsòns“, gefüllte salzig-süße Ravioli, typisch.

Und im Süden? „Die Gegend rund um Neapel ist eine Offenbarung“, sagt Brigitte Pugliese vom Delikatessengeschäft „Casa Caria“ (casacaria.com) in Wien. Sie empfiehlt Neapel-Reisenden den Genuss von Pasta in Gragnano, mit Hartweizen aus den Lattari-Bergen, langsam getrocknet, mit Bronzematrizen gepresst. Diese Nudeln schmecken so gut, dass es nur ein paar einfacher Zutaten bedarf ( Puglieses Rezept unten). Zuletzt nach Palermo, Sizilien. Experimentierfreudige wagen sich an „Pani ca Meusa“, italienisches Streetfood: Brötchen mit frittierter Milz. Buon appetito!