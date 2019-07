Unbedingt einmal probieren: Griechischer Grießtraum

Ungemein vielfältig und nicht nur auf griechischen Salat oder Moussaka zu reduzieren: Das ist griechische Küche. Mediterran-orientalisch mit italienischen Einflüssen auf manchen Inseln, geprägt vom Meer und den Bergen. Mit viel Gemüse, Fisch, Fleisch, Oliven, Käse und Kräuteraromen von Minze über Salbei bis Oregano. Griechenland-Experte Ioannis Rafalis schwärmt von „Gavros“ und „Marida“ – kleine Fische, frisch aus dem Meer, die in Mehl gewendet und in einer tiefen Pfanne in heißem Olivenöl goldbraun frittiert werden. Am „Schwanz“ gepackt und mit dem Kopf voran als Ganzes verspeist. Dazu Zitronensaft und Brot: „Eines unserer Lieblingsgerichte!“ Außerdem empfiehlt er „Chórta“: „Wild wachsendes Gemüse, das von Einheimischen gesammelt wird. Es handelt sich dabei um Urformen unserer kultivierten Gemüsesorten.“ Dazu zählen etwa Sommerportulak, Löwenzahn und Wurzeln. Es wird immer gekocht, mit Olivenöl, Zitronensaft und Gewürzen verfeinert, kalt oder warm als Salat gegessen.

Ein Muss ist „Garides Saganaki“ – ein Eintopf/Auflauf aus Garnelen, Feta, Tomaten, Basilikum – und Ouzo. „Saganaki “ heißt das Pfännchen, in dem die Vorspeise gemacht wird. Statt gefüllter Weinblätter sollte man mal „Lachanodolmades“ probieren: Weißkohlrouladen, zu denen eine Zitronen-Ei-Soße gereicht wird. „Mastello“ ist wiederum ein in Wein lange im Tontopf geschmortes Lammgericht mit Dille. Einst an Festtagen serviert, bekommt man es heute in allen Restaurants.

Haubenkoch Konstantin Filippou, Sohn eines Griechen, schätzt „Trachana“ – eine Art fermentiertes Getreide, das wie Bulgur aussieht. Daraus werden diverse Suppen gemacht, süß oder sauer. Und natürlich hat die griechische Küche auch ganz schön viel Süßes zu bieten: Wunderbar schmeckt „Bougatsa me krema“, eines der „Lieblings-Süßies“ des Starkochs (siehe Rezept). Kali Orexi! Nächste Woche: Urlaubsküche Türkei