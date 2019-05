Ausgeballert: Mallorca hat viel mehr zu bieten als Sauftourismus

Perfekter Rad-schlag

Heute lacht besagter Depp alle anderen aus. 200.000 Radfahrer fliegen jährlich auf Mallorca, vom dickbäuchigen Amateur bis zum flachsigsten Profi. Huerzeler verfügt über 13 Stützpunkte auf der Insel, verleiht 6000 Räder und bietet Pakete für einen idealen Radurlaub an. Nicht selten testen ambitionierte Strampler einen Urlaub lang ein neues Rad und transferieren es dann, sofern es den Vorstellungen entspricht, in ihr Eigentum. „Dann schicken wir ihnen das Rad heim“, so Huerzeler.