Karibik-Urlaub direkt neben der Landebahn

Mittlerweile herrscht größtenteils wieder Normalität, der Aufbau ist in vollem Gang und dank viel Unterstützung seitens der Mutterländer sowie der EU funktioniert wieder fast alles. Manche Hotels konnten wieder in vollem Umfang eröffnen, manche werden noch restauriert.

Die Touristen sind jedenfalls wieder da. Das sieht man auch am Hafen von Philipsburg, der Hauptstadt des holländischen Teils, durch deren Gassen sich dank Zollfreizone untertags wieder Menschenmassen schieben. Vier riesige Kreuzfahrtschiffe liegen hier oft gleichzeitig vor Anker. Trotz der Kurzbesucher sind die Reedereien besonders beliebt, waren sie doch die ersten, die nach dem Hurrikan nicht nur Versorgungsgüter, sondern auch zahlende Gäste wieder auf die Insel brachten.

Strand an der Landebahn

Der Princess Juliana International Airport ist aber längst auch wieder voll intakt, was nicht unwichtig ist, ist er doch die bekannteste Attraktion der Insel. Keine zwanzig Meter über den Köpfen von Planespotting- und Badetouristen am berühmten Maho Beach setzen die Flugzeuge zur Landung an. Noch spezieller sind jene Urlauber, die sich, meist nach mehreren Cocktails in den angrenzenden Bars, direkt an den Zaun stellen, wo die startenden Jets wegen der nahen Berge mit vollem Schubstrahl loslegen müssen. Wir standen zehn Meter weiter weg und spürten noch immer den heißen, nach Kerosin stinkenden Sandsturm.