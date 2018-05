Skiathos: Griechisches Karibikfeeling

Zur Hauptsaison im August ist sie rund um die Uhr von Touristen bevölkert – von Shopping-Freudigen genauso wie von Nachtschwärmern. Den schönsten Blick auf die pittoreske Stadt hat man von der kleinen Halbinsel Boúrtzi, die den alten vom neuen Hafen trennt. Unter schattigen Bäumen sitzt man auf der Terrasse des Kafeníon und erfreut sich am Blick auf das weiße Häusermeer, das sich an zwei Hügeln hochzieht – oder doch eher an den in unmittelbarer Nähe heranschwebenden Flugzeugen.