Trend Alpakawanderung: Über Stock und Stein zur Ruhe

Delphine der Weide

Mit Alpakas zu gehen ist nicht nur lustig, es hat auch eine therapeutische Wirkung, was ihnen den Beinamen „Delphine der Weide“ eingebracht hat. Auch wenn sie manchmal naiv dreinschauen, die Anden-Kamele gelten als sehr intelligent, neugierig, wachsam und liebevoll. Sie passen sich der Stimmung und Situation an. Und welche Wirkung hat so eine Wanderung auf Menschen? – „Einfach gesagt: sie entschleunigt“, erklärt Maria Hahn. Das Tier gibt beim Gehen das Tempo vor, Zeitdruck gibt es nicht – „egal wie gestresst man ist, man muss sich anpassen.“ Das gilt sowohl für Kinder als auch Erwachsene.