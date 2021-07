Wo Sie in Europa den "Indian Summer" genießen können

Schottland: Stimmungsvoller Herbstzauber

Am Horizont drängen sich Berge, endlose Täler durchziehen das Land und vor der rauen Küste schimmern Inseln: Von Ende September bis November zeigt sich Schottlands Landschaft noch spektakulärer, mit klarem blauen Himmel, Blättern in feurigen Farben und einer Luft, die frisch und erdig riecht. Die riesigen Wälder verfärben sich in Ocker- und Rottönen. Durchmischt mit immergrünen schottischen Kiefern spiegelt sie sich eindrucksvoll in den Lochs. Das farbenprächtige Spiel der Natur ist auch im Nationalpark The Trossachs nördlich von Glasgow und in der Region Perthshire nördlich von Edinburgh zu erleben. Camper finden in Schottland etwa 200 Caravanparks und auch freies Campen ist erlaubt.