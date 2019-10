Mallorca: Beliebt bevor der Ballermann kam, vor allem bei den Stars

Stephen Hawking

Vier Monate verbrachte der Physiker 1950 in Deià im Nordwesten. Er war acht Jahre alt, sein Vater weilte in Afrika, und so besuchte er mit seiner Mutter und zwei Schwestern die Familie des britischen Autors Robert Graves. Gelegen in einer Klamm am Fuß des Berges Teix hat das liebliche Dorf den jungen Hawking nachhaltig beeindruckt: In seiner Autobiographie beschreibt er den Aufenthalt als „wundervolle Zeit“.