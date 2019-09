Tödlicher Gehirnwurm: Mallorca warnt Urlauber vor Schneckenverzehr

Urlauber auf der Baleareninsel sollten derzeit in Restaurants auf rohes oder nicht vollständig durchgekochtes Schneckenfleisch verzichten, berichtet die " Mallorca Zeitung". Der Verzehr könne lebensgefährlich sein. Die lokale Zeitung beruft sich dabei auf eine Pressekonferenz der Universität der Balearen, wonach der gefährliche Ratten-Lungenwurm bereits zwei Mal in Igeln entdeckt wurde. Der Parasit galt bis dato in Europa als äußert selten. Laut " Mallorca Zeitung" handelt es sich um die ersten Funde auf der Insel und die erst zweite Entdeckung in Europa überhaupt.