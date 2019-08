Insel Moni, das kleine Paradies in Griechenland

Während ein Großteil der Besucher in der sandigen Bucht verweilt, in der das Boot angelegt hat, und sich an der Beach Bar stärkt, zieht es uns weiter. Die richtige Entscheidung, denn in der unberührten Natur zeigt sich die Schönheit der Insel noch intensiver. Knorrige Pinienbäume tauchen die Insel in überraschend viel Grün, sandige Wege, dahinter das unwirklich türkisfarbene, kristallklare Wasser. All das erleben wir eingehüllt in das laute Zirpen der Zikaden, das Urlaub bedeutet.