Die Hotspots von München abseits der Wiesn

Klar, wer München noch nicht kennt, kommt an Hofbräuhaus, Viktualienmarkt, Marienplatz mit dem Glockenspiel oder einem Besuch des Oktoberfests nicht vorbei. Dabei gibt es so viel mehr in der bayerischen Hauptstadt zu entdecken: Die Graffiti-Szene im Schlachthofviertel, die Hotspots im Glockenbachviertel oder die Container Collective, bunt bemalte Container junger Künstler im wachsenden Werksviertel Mitte, die sich auf den ehemaligen Gründen des Erdäpfelverarbeiters Pfanni befinden. Auf dem riesigen Flachdach der alten Fabrik grasen jetzt Schafe – ein junger Stadtteil entsteht.