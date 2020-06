Der Süden Italiens bietet ein Mehr an Meer

Aufgetaucht sind dagegen zwei Statuen, die heute im Museum der große Stolz der Stadt sind: Die Bronzi di Riace. Die beiden männlichen Statuen wurden am 16. August 1972 etwa 300 Meter vor der Küste bei Riace von einem Hobbytaucher gefunden. Wenige Tage später wurden sie gehoben und an Land gebracht. Da sich aber ansonsten in der Nähe des Fundortes keine weiteren Spuren eines antiken Schiffes auf dem Meeresgrund fanden, wird davon ausgegangen, dass die schweren Figuren während eines Sturmes oder eines Angriffs von Seeräubern absichtlich über Bord geworfen wurden. Wann genau der Schiffstransport nach Rom stattfand, ob noch zur Zeit der Römischen Republik (500 vor Christus) oder in der Römischen Kaiserzeit, ist unklar.