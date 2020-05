Wo die Götter wohnen

Von all dem bleibt man beim wahrscheinlich einzigartigsten Tempel verschont. In der Anlage Ta Prohm fesselt die Natur den Stein –

ein apokalyptisches Naturschauspiel tut sich beim Rundgang auf. Die Tempelstätte ist von den mächtigen Wurzeln der Kapok-Bäume und Würgefeigen überwuchert, ja geradezu in ihren Besitz genommen. Riesige, moosbewachsene dunkelgraue Steinblöcke liegen haufenweise herum. „Do not climb“-Tafeln warnen vor gefährlichen Kletterversuchen. Der schrille, noch nie gehörte, sehr laute „Sirenengesang“ der Zikaden dröhnt noch lange im Ohr. Dieser unwirklichen Atmosphäre erliegt man schnell, dem Auslöser der Kamera ist keine Pause gegönnt. Kein Wunder, dass hier im Jahr 2000 eine der Schlüsselszenen im Actionfilm „Tomb Raider“ gedreht wurde – mit Angelina Jolie als Lara Croft in der Hauptrolle.

Angelina Jolie hat auch in der nahen Stadt Siem Reap ihre Spuren hinterlassen. Während der Drehs war sie oft im Restaurant „Red Piano“ zu Gast, schlürfte gern einen Cocktail aus Cointreau, Limettensaft und Tonic, der heutzutage ihr zu Ehren den Namen „Tomb Raider“ trägt.