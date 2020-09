Von Irland bis Kreta: Fünf außergewöhnliche Wanderrouten in Europa

Die Insel Madeira ist ein Traumziel für Küstenwanderungen. Trekking-Fans erkunden hier zahlreiche Berggipfel und Steilküsten. Eine ganz besondere Tour führt auf schmalen Wanderpfaden entlang der Levada do Canical hinauf zur Boca do Risco bis nach Porto da Cruz. Auf der Boca do Risco, einer der fruchtbarsten Ecken der Insel, genießen Urlauber auf 360 Meter Höhe einen einzigartigen Ausblick auf das Meer.