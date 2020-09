Abenteuerreise ins Ich: Beim Yogafest in der Oststeiermark

Der Vorteil, alle Teilnehmer bekommen die Augen verbunden. Man tanzt also blind mit etwa zwanzig anderen in einem Zirkuszelt. Die Musik pendelt zwischen sanftem House, elektronischer Musik und elektronisch vernebelter Klassik – und sie nimmt einen in diesen zwei schweißtreibenden, glücklichmachenden Stunden in die abenteuerlichsten Empfindungen mit. Erstaunlich, was einem in dieser Bewegung alles an Gedanken und Bildern durch den Kopf schießt und wie erleichternd das sein kann.

Ein Guru mit Humor

Erleichtert, entspannt, auf ruhige Weise bei sich und trotzdem unter freundlichen Menschen: Das ist die Grundstimmung, die man beim Wasserfest mit sich herumträgt. Sogar das Frühaufstehen bekommt etwas Versöhnliches, wenn man sich zu Sonnenaufgang zur Meditation am Seeufer trifft. „Nur ja nichts Großartiges erwarten, entrückte Empfindungen, oder so“, hat mir ein humorbegabter Guru am Vorabend empfohlen. Ich halte mich daran und komme erst später beim Morgentee drauf, wie tief in Trance ich offensichtlich war. Fühlt sich halt alles anders an, als man sich das in seinen Vorurteilen so zusammengedacht hat.

Nach einem Tag Wasserfest ist man in dieser Grundentspannung angelangt, die einen offen für neue Erfahrungen macht. Man lässt sich als sonst Bergschuh-bewaffneter Wanderer darauf ein, barfuß und wie in Zeitlupe durch den Wald zu gehen, nimmt an einer Familienaufstellung teil oder lauscht den Gedanken des Amerikaners Graham Brown, wie man auf der Welt Frieden stiften könnte. Und wenn man einem Freund am Telefon erzählt, was man da so treibt, auf diesem Wasserfest, meinte der nur: „Bist du jetzt Hippie geworden?“ Warum nicht, für ein paar Sommertage in der Oststeiermark.