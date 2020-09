Der Sand und die Stille: Über den Reiz der tunesischen Sahara

Weil so viel Entschleunigung hungrig macht und es abends zudem sehr schnell sehr kalt wird, bittet Riadh seine Gäste in einem großen Zelt zum Essen. Dieses bekommt durch den einzigen Generator im Camp gerade so viel Strom, dass eine kleine Küche betrieben werden kann.

Aufgetischt werden tunesische Spezialitäten wie gegrilltes Lamm oder Brik, eine Art gefüllte und frittierte Teigtaschen. Dazu gibt es Wein und auch die eine oder andere Geschichte von Riadh über die in der Gegend umherziehenden Nomaden oder Beduinen.