Antikörpertests reichen nicht mehr für den Status „Genesen“

Betrifft das viele?

„Das betrifft Tausende Menschen, wir werden mit Anfragen überschwemmt“, sagt Bachinger – und mit dem 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz bekommt es eine neue Brisanz: „Da der Eintrag im Grünen Pass fehlt, lassen sich viele dieser Personen jetzt am Arbeitsplatz regelmäßig testen oder der Kontrollaufwand ist mit den Papiernachweisen deutlich erhöht.“

Wie könnte das Problem gelöst werden?

Wenn auf EU-Ebene derzeit keine Lösung möglich sei, sollte es zumindest eine digitale Lösung in Österreich geben, sagt Bachinger. In einem Schreiben an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kritisiert er, dass diesen Personen geraten werde, dass sie sich einer zweiten Impfung aus „formalen Gründen“ unterziehen sollen – um so den Eintrag in den Grünen Pass zu bekommen. „So ist es in einem Schreiben an Betroffene formuliert.“ Bachinger: „Es geht ja um jene Personen, für die der Zeitpunkt zur dritten Impfung noch nicht gekommen ist.“ Das Ministerium betont in dem Schreiben auch, dass „bei einer zweimaligen Impfung eine erhöhte Rate an Impfreaktionen bei Genesenen“ nicht ausgeschlossen werden könne.