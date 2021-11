Dritter Stich: Wie wirksam ist der Booster tatsächlich?

Ein Impfdurchbruch liegt vor, wenn bei einer Person mit vollständigem Impfschema eine SARS-CoV-2-Infektion mit Symptomen (etwa Halsschmerz, Fieber) festgestellt wird. Laut AGES gab es in den vergangenen vier Wochen unter den knapp 50.000 laborbestätigten symptomatischen Corona-Infektionen knapp 20.000, die vollständig geimpft waren (39,46 %). In Bezug zu einer Bevölkerungszahl relativiert sich dieser Wert: Von 100.000 vollständig geimpften Personen in Wien sind 165 positiv getestet (mit und ohne Symptomen) und 1 Person auf der Intensivstation, so Daten aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Von 100.000 nicht vollständig geimpften Personen sind 803 positiv getestet und 10 Personen auf einer Intensivstation. Und: Geimpfte Infizierte sind im Schnitt 1 bis 3 Tage infektiös, Ungeimpfte bis zu zehn Tage.

Sind mehr Impfdurchbrüche ein Zeichen für schlechte Impfwirksamkeit?

Nein, heißt es bei der AGES. „Es ist zu erwarten, dass es mit steigendem geimpften Bevölkerungsteil auch zu mehr Impfdurchbrüchen kommt.“ – „Angetrieben wird der Anstieg der Infektionen derzeit von den Ungeimpften, das erhöht aber auch die absolute Zahl der Impfdurchbrüche, obwohl sie in Bezug gesetzt zur steigenden Zahl der Geimpften noch immer wenig und im Bereich dessen sind, was wir erwartet haben. Der Schutz der Impfungen vor Infektionen liegt eben nicht bei 100 %“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch.