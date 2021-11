Habe ich eine Erkältung, Grippe oder Covid-19?

Wie sieht die aktuelle Lage aus

In Österreich gibt es derzeit nur vereinzelte Infektionen mit Influenza-Viren. Allerdings sind – abgesehen jetzt von Corona – mehr Menschen von Atemwegsinfektionen betroffen als in den Vorjahren um diese Jahreszeit.

Experten und Expertinnen sehen bereits Anzeichen dafür, dass eine schwere Influenza-Welle vor allem für ältere Menschen bevorstehen könnte.

Der österreichische Mikrobiologe Peter Palese und Grippe-Forscher rät in der NY Times: Achten Sie darauf, welche Infektionskrankheiten in ihrer Gemeinde, ihrem Arbeitsplatz oder in ihrem Umfeld grassieren. Wenn die Grippe-Welle bereits angelaufen ist und die Symptome passen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um Grippe handelt. Wenn in Ihrer Gemeinde - wie derzeit in den meisten österreichischen Gemeinden - eine hohe 7-Tages-Inzidenz herrscht und noch keine Grippe-Fälle aufgetreten sind, handelt es sich um Covid-19.

So unterscheiden sich die Symptome