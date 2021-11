Testovi na antitijela više nisu dovoljni za status "oporavljen"

Novi dan, nova pravila: Došlo je do promjena ne samo po pitanju antigenskih testova, nego i kada su testovi na antitijela u pitanju.

Šta se mijenja kod testova na antitijela?

Dokaz neutralizirajućih antitijela koji nije bio stariji od tri mjeseca ranije se tretirao kao "propusnica" za one koji su se oporavili od koronavirusa. Tome je sada došao kraj: "S dostizanjem 2. nivoa od 8. novembra prestaje važnost testova na antitijela kao jednog od 3-G dokaza", saopštavaju iz Ministarstva zdravlja. To znači da se potvrda o oporavku u "Zelenom pasošu", koja je do sada vrijedila šest mjeseci od oporavka, više ne može "produžiti". U ovom slučaju je neophodno primiti vakcinu kako bi "Zeleni pasoš" ostao važeći.

Koliko ljudi se tiče novo pravilo?

"Radi se o hiljadama ljudi, preplavljeni smo upitima", kaže pravnik Gerald Bachinger. S 3-G provjerom na radnom mjestu ovo pitanje postaje još brizantnije: "Budući da ubuduće unos u "Zelenom pasošu" ispada iz igre, mnoge osobe se sada moraju redovno testirati na radnom mjestu".