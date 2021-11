Loacker: "Wie kommen wir wieder ins Fahren?"

Loacker vermisst zudem einen Plan, wie man nach der Notbremse "wieder ins Fahren" komme: "Was völlig fehlt, ist ein Ziel. Wie lange sollen die neuen Maßnahmen jetzt gelten - bis die Belegung auf den Intensivstationen wieder auf 200 zurückgegangen ist, auf 100, auf null?"

Man müsse mehr Menschen zum Impfen anregen. Dafür brauche es Anreize und vor allem ein klares Ziel, das es gemeinsam zu erreichen gilt. Loacker: "Ein solches Ziel wäre zum Beispiel: Wenn wir überall eine Impfquote von 70 Prozent erreicht haben, sind alle Einschränkungen vorbei."

Kickl: "An Heuchelei nicht zu überbieten"

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sieht indes "keine Spur der Einsicht" bei der türkis-grünen Bundesregierung, die heute Abend neue "Corona-Repressalien" beschlossen hat. Für die Einschränkungen gebe es "keine logische Erklärung", zumal jene Bereiche, für die sie gelten, noch nie Orte von Corona-Clustern gewesen seien.

Kickl: "Es ist auch nicht erklärbar, warum ein frischer Coronatest schlechter sein soll als eine mehrere Monate zurückliegende Impfung." Es zeige sich, dass die Regierung auch weiterhin auf den "Ankündigungsriesen und Wirkungszwerg Corona-Impfung" setze und nur ein Ziel hat: "Die Menschen in die Nadel treiben – ohne Wenn und Aber".

Zudem kritisiert er, dass der Bundeskanzler die Ungeimpften auch indirekt als Tiere bezeichnet habe. "Wir werden die Zügel bei den Geimpften strenger ziehen“, sagte Alexander Schallenberg. "Wenn Schallenberg zwei Sätze später dann noch sagt, dass er die Gesellschaft nicht spalten will, dann ist das an Heuchelei nicht zu überbieten“, so Kickl.