Corona-Gipfel: Kommt jetzt bundesweit 2-G?

Wien war ist einmal vorgeprescht: Am Donnerstag verkündete Bürgermeister Michal Ludwig (SPÖ), dass in der Hauptstadt ab Ende nächster Woche 2-G gilt. In die Gastronomie und zum körpernahen Dienstleister darf nur noch, wer geimpft oder genesen ist. Die Ampel-Kommission hat als Folge ganz Österreich wieder auf rot geschalten – heißt: Im gesamten Bundesgebiet herrscht sehr hohes Risiko.

Die Ergebnisse des Krisengipfels sollten nicht vor 20 Uhr präsentiert werden, konkrete Auskünfte gab es aus Regierungskreisen vorab nicht. Angesichts der aktuellen Infektionszahlen stand die Regierung jedenfalls unter Zugzwang. Von Donnerstag auf Freitag wurden 9.388 Corona-Neuinfizierte gemeldet – Jahreshöchstwert. Es gab 32 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, auf Österreichs Intensivstationen liegen mittlerweile 356 Patienten.

Forderung nach Vereinheitlichung

Auch wenn zahlreiche Wissenschaftler und Ärzte mittlerweile auf schärfere Maßnahmen drängen, hielt die Bundesregierung im Vorfeld noch am bestehenden Stufenplan fest – und verwies auf die Möglichkeit regional strengerer Regelungen.

Der Wiener Kurs ist mittlerweile traditionell härter. In Oberösterreich gibt es kaum noch Bezirke ohne Ausreisekontrollen. Salzburg wollte bereits 2,5-G verordnen, muss aber vorerst zurückrudern: Die Versorgung mit PCR-Gurgeltests ist zusammengebrochen.

Regional unterschiedliche Verordnungen führten in den vergangenen Tagen jedenfalls zu einem Fleckerlteppich an Maßnahmen. Die meisten Bundesländer befürworten deshalb einheitlichere, bundesweite Maßnahmen. Kernforderung: Stufe Vier – also 2-G bundesweit – sollte vorgezogen werden. Würde man vorzeitig auf 2-G umschwenken, wäre der Corona-Stufenplan der Bundesregierung de facto hinfällig. Er sieht vor, dass ab 400 belegten Intensivbetten überhaupt erst die 2,5-G-Regel – geimpft, genesen, PCR-getestet – und ab 500 Betten 2-G gilt.