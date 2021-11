2-G-Regel: Was bedeutet das jetzt nochmal?

Wo gilt 2-G?

2-G gilt überall, wo bisher 3-G gegolten hat. Das bedeutet, man kann etwa in Kinos, Theater, Konzerte oder zu Sportveranstaltungen nur noch, wenn man geimpft oder genesen ist. Grundsätzlich ist die 2-G-Grenze für Veranstaltungen ab 25 Personen konzipiert. Aber auch beispielsweise in der Gastronomie oder bei der Nutzung der Hotellerie wird 2-G zum Muss. Der Wintertourismus soll so komplett nach diesen Regeln ablaufen.

Wohin kommt man noch mit 3-G oder ohne alles?

Getestet kann man noch zur Arbeit. Dabei werden auch die weniger effektiven Antigen-Tests anerkannt, was vor allem der mangelnden Verfügbarkeit in ländlichen Regionen geschuldet ist. Bei einem entsprechenden Ausbau könnte zu einem späteren Zeitpunkt ein PCR-Test das Mindestmaß sein. Ernst gemacht wird mit 3-G am Arbeitsplatz Mitte des Monats. Offen für Ungeimpfte und noch nicht Erkrankte ist weiter der Handel.

Was ist 2-G-Plus?

Wien fährt seit Längerem einen strengeren Corona-Kurs, als der Bund. Bei der Präsentation neuer Maßnahmen am Donnerstag wollte Bürgermeister Michael Ludwig nicht ausschließen, dass die sogenannte 2-G-Plus-Regel ausgeweitet werden könnte - in Wiener Spitälern gilt sie bereits. 2-G-Plus bedeutet, dass man geimpft und/oder genesen ist und zusätzlich einen gültigen PCR-Test vorlegen können muss.