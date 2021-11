Zigtausende PCR-Tests werden in Niederösterreich gehortet

PCR-Testangebote waren in Niederösterreich während der Sommermonate rar. Nun, wo die Fallzahlen wieder steigen und die Möglichkeit auf eine 2,5-G-Regel besteht, will man das Angebot wieder ausbauen.

Aktuell kann man in Niederösterreich in rund 170 Apotheken, bei 180 Ärzten und seit November in 25 SPAR-Filialen in den Bezirkshauptstädten PCR-Tests machen oder mitnehmen. In Teststraßen hingegen werden aktuell nur Antigentests angeboten. Das werde erstmal auch so bleiben, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Die behördlichen PCR-Teststraßen hingegen, also jene die nur nach Ansuchen einer Behörde oder bei Verdachtsfall aufgesucht werden dürfen, wurden seit September von fünf auf neun aufgestockt, so der Pressesprecher von Notruf Niederösterreich, Stefan Spielbichler.

Dass die Sorge, keine PCR-Tests mehr zu ergattern groß ist, zeigt das Beispiel der mittlerweile wieder eingestellten PCR-Gurgeltest-Automaten. In den rund zwei Monaten, in denen das Angebot Bestand hatte, wurden nur 30 Prozent der entnommenen Testkits auch wieder abgegeben. Bis zu 180.000 Tests müssten demnach noch im Umlauf sein.

Ähnlich habe die Situation in den vergangenen Wochen in den Supermarkt-Ausgabestellen ausgesehen. Von den 350.000 abgeholten Tests wurden nur 5.600 Proben wieder zurückgegeben. „Es wurden mehr Tests abgeholt, als benötigt wurden. Das hatte wiederum Engpässe zur Folge“, sagt Anton Heinzl vom Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.