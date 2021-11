Gratis PCR-Gurgeltests bei Spar in Niederösterreich

Seit gestern gibt es in jeder Bezirkshauptstadt Ausgabestellen, bis 15. November (dann gilt 2,5-G am Arbeitsplatz) soll es dann bei allen Spar-Märkten in NÖ PCR-Tests geben. Einige wünschen sich das Angebot wohl früher, denn kommende Woche könnten die Antigen-Wohnzimmertests nicht mehr reichen, um in die Arbeit (oder ins Wirtshaus) zu gehen. Eine raschere Umsetzung sei aber nicht möglich, „die Logistik braucht eine Vorlaufzeit“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).