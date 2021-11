Kein Weihnachtsmarkt, aber größerer Eislaufplatz und Winter-Schanigärten in St. Pölten

Eröffnet wird der "Eiszauber" am 17. Dezember. Bis einschließlich 13. Februar 2022 - also kurz vor Ende der Semesterferien - wird man auf über 1.200 Quadratmetern (statt 850 Quadratmetern im Vorjahr) auf zwei großen Flächen nördlich und südlich um die Dreifaltigkeitssäule am Rathausplatz über das Eis flitzen können. Das Sicherheits- und Zugangskonzept vom Vorjahr soll ebenfalls wieder zu Anwendung kommen.

Wirtschaftsförderung

Fest steht auch, dass die Stadt auf Punschhütten verzichten wird. "Rund um den Eiszauber soll aber die Gastro eingebunden werden", berichtet Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice. "Dafür gibt es auch wieder eine Wirtschaftsförderung in Höhe der Schanigartenabgabe. Wir wollen möglichst viele Gastronomiebetriebe in der Innenstadt motivieren, auch im Winter ihr Gastgartenangebot mit Punsch und Glühwein aufrechtzuhalten", sagt Stadler.

Zusagen gibt es bereits: Das Café Schuberth ist mit an Bord, das Schauspiel, S'zimmer, De Icco, Emmi und das Café Central ebenso.