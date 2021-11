"Fast Einstimmigkeit": Hinter den Kulissen des Corona-Gipfels

Die Aufforderung des Tiroler ÖVP-Landeshauptmannes Günther Platter, derzeit auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, „an einem Strang zu ziehen“ wurde jedenfalls letztlich doch gehört und auf Bundesebene umgesetzt. Die neuen Maßnahmen breiten sich wie eine Decke über das ganze Land aus, der Fleckerlteppich gehört der Vergangenheit an.

"Harte Maßnahmen für Ungeimpfte"

Platter räumte am Freitag ein, dass die strengeren Vorschriften „harte Maßnahmen sind, was die Ungeimpften betrifft. Aber sie sind alternativlos.“ Er habe keinerlei Verständnis für polarisierende Politik, merkte der Tiroler Landeschef noch an, eine Rüge in Richtung der FPÖ, speziell an deren Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

Kickl wetterte zuletzt gegen eine „experimentelle Impfung“ und propagierte erneut ein umstrittenes Anti-Wurmmittel oder Vitaminpräparate im Kampf gegen das Coronavirus. Eine Ansage, die auch der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser Freitagabend als „gefährlich und nicht haltbar“ kritisierte.