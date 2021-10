USA: Covid-Impfung für 5- bis 11-Jährige wohl schon ab November

Covid-Impfstoffe zum Schutz von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren werden in den USA Anfang bis Mitte November verfügbar sein, sagte Anthony Fauci, der leitende medizinische Berater der Regierung, am Sonntag voraus.

Ein Prüfgremium der US-Arzneimittelbehörde (FDA) kam letzte Woche zu dem Schluss, dass die Vorteile der Impfungen von Pfizer-BioNTech für die jüngere Altersgruppe die Risiken überwiegen, so dass am kommenden Dienstag eine beratende Sitzung mit externen FDA-Experten anberaumt wurde, die voraussichtlich eine Notfallzulassung empfehlen werden.

Da die endgültige Genehmigung der US-Seuchenschutzbehörde (CDC) wahrscheinlich in der folgenden Woche erteilt wird, sagte Fauci, dass er davon ausgeht, dass die Kinder-Impfstoffe in Kürze in den Handel kommen werden.

Impfstart schon Anfang November

"Wenn alles gut geht und wir die behördliche Genehmigung und die Empfehlung der CDC erhalten, ist es durchaus möglich, wenn nicht sogar sehr wahrscheinlich, dass die Impfstoffe für Kinder von fünf bis elf Jahren innerhalb der ersten ein oder zwei Wochen im November verfügbar sein werden", sagte Fauci in der ABC-Sendung This Week.

"Man will weder der FDA bei ihren Regulierungsentscheidungen noch der CDC und ihren Beratern vorgreifen, aber wenn man sich die Daten ansieht, die veröffentlicht wurden, sehen die Daten gut aus."

Pfizer hat bekanntgegeben, dass sein Coronavirus-Impfstoff in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen zu 91 Prozent wirksam ist. Die Ausweitung der Verfügbarkeit des Impfstoffs auf Kinder unter 12 Jahren gilt als wichtiger Schritt, um die Pandemie, die alleine in den USA bereits mehr als 735.000 Todesopfer gefordert hat, unter Kontrolle zu bringen.