Höchstwert: Fast 12.000 Neuinfektionen in Österreich

Die Corona-Situation in Österreich spitzt sich weiter zu: Laufend gibt es neue Höchstwerte an Neuinfektionen zu vermelden. Gestern erst wurde mit beinah 11.400 Neuinfektionen ein neues Allzeit-Hoch in der Pandemie registriert. Bei den Intensivbetten wurde bereits am Vortag die 400er-Grenze überschritten.

"Wir müssen die Lage sehr ernst nehmen", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zur Situation und lud zum Krisen-Gipfel mit den beiden Sorgenkindern Oberösterreich (Inzidenz von 1.138) und Salzburg (Inzidenz: 957). Mückstein machte sich für regionale Lockdowns für Ungeimpfte stark - und holte sich eine Abfuhr beim den Landeshauptleuten. Am Freitag wird weiter verhandelt.

Von Mittwoch auf Donnerstag fiel die Höchstmarke erneut: 11.975 Corona-Neuinfektionen wurden in Österreich in den letzten 24 Stunden registriert. Die heutigen Neuinfektionen liegen weiter über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 9.593. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 754,38. Die höchste Zunahme gab es innerhalb von 24 Stunden erneut in Oberösterreich mit 2.778 Neuinfektionen.

Auch die Zahl der Todesfälle ist weiterhin hoch: 24 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion wurden vermeldet. Damit hat die Pandemie bisher 11.601 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 81.684.

In den Spitälern werden 2.283 Patienten behandelt, das sind um 46 mehr als gestern. Auf den Intensivstationen liegen 432 Patienten. Diese Zahl ist innerhalb eines Tages um 19 angestiegen, innerhalb einer Woche sind das um 80 Patientinnen und Patienten mehr.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 344.383 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 3,86 Prozent.