Der Countdown zum Lockdown für Ungeimpfte

Rekordwert

Erstmals seit Pandemiebeginn gab es in Österreich innerhalb von 24 Stunden mehr als 10.000 Neuinfektionen. Konkret sind es von Dienstag auf Mittwoch 11.398.



1.020 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt es aktuell in Oberösterreich. Das ist die höchste 7-Tage-Inzidenz im Land. Österreichweit liegt die Inzidenz derzeit bei 716.



Aktive Fälle gibt es momentan 85.611. Das ist der höchste Wert an gleichzeitig mit Covid-19 infizierten Personen, den es in Österreich bis dato gab.