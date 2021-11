Erstimpfung bis 17. November

Nichtgeimpfte, die in diesen Bereichen tätig sind, müssen sich schriftlich dazu verpflichten, sich bis zum 17. November den ersten Stich setzen zu lassen. Bis zum Erhalt der ersten Teilimpfung verpflichtet sich die/der Dienstnehmer/in zurVorlage eines gültigen PCR-Testergebnisses.Und bis zum Erreichen der Vollimmunisierung verpflichtet sich die/der Dienstnehmer/in im Kontakt mit anderen Personen in jenen Zonen, in denen die 2G-Regel vorgeschrieben ist, dauerhaft eine FFP2-Maske zu tragen.

Noch keine Konsequenzen - bis Jahresende

Wer sich trotzdem nicht impfen lässt, muss vorerst mit keinen Konsequenzen rechnen, wie es auf Anfrage des KURIER hieß: "Mitarbeiter/innen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen können, werden in anderen Betriebsbereichen eingesetzt. Diese temporäre Maßnahme wird mit Jahresende neu evaluiert."

In der internen MItteilung von Strobl ist die Formulierung drastischer ausgeführt. "Das heißt, dass bis zum 31. Dezember 2021 auch keine mit fehlender Corona- Schutzimpfung begründeten sonstigen dienstrechtlichen Maßnahmen (- Z.B. Kündigung, Nichtbeschäftigung, etc.) erfolgen."